Messico: Lopez Obrador, stop a Nuovo aeroporto internazionale è "miglior decisione" del mio governo

- Quella di fermare i cantieri del nuovo aeroporto internazionale di Città del Messico è stata la "decisione migliore" presa nei primi tre mesi di governo. Lo ha detto il presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, nella conferenza stampa di presentazione del bilancio dei primi cento giorni di governo. "Anche contando i costi da sopportare per la cancellazione dei lavori posso provare che è stata la decisione migliore", ha detto Lopez Obrador che ha da tempo denunciato "costi faraonici" e severi rischi ambientali per la costruzione dell'ambizioso progetto messo in campo dall'ex presidente Enrique Pena Nieto.(Mec)