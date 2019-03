Brasile: Petrobras annuncia vendita concessioni del campo di Maromba alla norvegese Bw offshore

- La società petrolifera statale brasiliana Petrobras ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la società norvegese Bw Offshore per la vendita della propria parte diritti di esplorazione del campo di Maromba, nel bacino di Santos, nel sud del Brasile. Lo riporta il sito "Petronoticias". L'operazione era stata approvata lo scorso mercoledì 6 marzo, senza restrizioni, da parte del Consiglio amministrativo della difesa economica brasiliano (Cade). La Bw Offshore ha anche ottenuto il via libera da parte dell'autorità antitrust per l'acquisto del restante 30 per cento dei diritti, attualmente di proprietà della compagnia statunitense Chevron. (segue) (Brb)