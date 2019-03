Brasile: Petrobras annuncia vendita concessioni del campo di Maromba alla norvegese Bw offshore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il valore del contratto di acquisto delle quote di Petrobras è di 90 milioni di dollari. Il pagamento sarà suddiviso in tre rate: i primi 20 milioni saranno sborsati alla data di chiusura dell'accordo, una seconda rata da 20 milioni di dollari sarà pagata entro 15 giorni lavorativi dall'avvio delle attività di perforazione per l'estrazione di petrolio, l'ultima rata da 50 milioni di dollari sarà pagata entro tre mesi dall'estrazione del primo barile di petrolio o entro tre anni dall'inizio delle attività di perforazione, in base a quale dei due eventi si verificherà per primo. (segue) (Brb)