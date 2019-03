Energia: Brasile, Petrobras annuncia cessione di tutte le attività delle proprie filiali in Paraguay

- La società petrolifera statale brasiliana Petrobras ha annunciato di aver completato la vendita del 100 per cento delle proprie quote di partecipazione nelle società Petrobras Paraguay distribución limited, Petrobras Paraguay operaciones y logistica e Petrobras Paraguay gas per copetrol group, alla società paraguaiana Paraguay energy. Il valore della vendita è di 331,5 milioni di dollari che la Paraguay energia ha già liquidato alla Petrobras International Braspetro (Pib), ai quali si sommano i 49,3 milioni di dollari già versati all'atto della firma del contratto. (segue) (Brb)