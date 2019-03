Energia: Brasile, Petrobras annuncia cessione di tutte le attività delle proprie filiali in Paraguay (2)

- Le società cedute operano in Paraguay nel settore della distribuzione e commercializzazione di carburanti, Gpl, lubrificanti e altri prodotti speciali, attraverso una rete di 201 stazioni di servizio. La vendita delle quote fa parte dell'attuale strategia di Petrobras che prevede la dismissione di numerose attività della compagnia statale, attraverso la quale Petrobras prevede di raccogliere 21 miliardi di dollari entro la fine di quest'anno per ripianare i propri conti in rosso. Petrobras ha annunciato inoltre l'intenzione di tagliare di 8,1 miliardi dei suoi costi operativi nel periodo dal 2019 al 2023, riducendo principalmente sulle spese dei dipendenti. (Brb)