Città metropolitana Roma: De Vito, opposizione boccia emendamento su investimenti, remano contro cittadini

- "Sono sgomento e non riesco a capire come l'opposizione in Consiglio metropolitano, per miope e dannosa contrapposizione politica, possa bocciare un emendamento che riguardava la messa in sicurezza dell'istituto Tommaso Salvini per lavori urgenti di rifacimento dei cornicioni, parapetti e muro di contenimento per 260mila euro, e un investimento di 400mila euro sull'Ardeatina con lavori complementari su rotatorie e collegamenti viari. Uno smacco per i cittadini del territorio provinciale, penalizzati da una ripicca politica che non comprendo. Non possiamo permetterci di privare i nostri cittadini di opere cosi importanti. Condanno l'irresponsabilità politica dei Consiglieri di opposizione che ancora una volta remano contro i cittadini che amministriamo". Lo afferma in una nota Marcello De Vito, consigliere delegato al Bilancio di Città metropolitana di Roma.(Com)