Milano: su "frenate anomale" delle metro opposizioni chiedono chiarezza ad ATM e periti esterni

- Le brusche frenate sui treni Atm avvenute negli ultimi giorni hanno acceso un dibattito in Aula. "Riteniamo che non sia assolutamente normale quello che si sta verificando nelle ultime due settimane", ha detto il capogruppo di Forza Italia, Fabrizio De Pasquale. "La prima risposta di Atm è che c'erano stati forse degli errori umani; poi quando sono aumentati il numero degli incidenti non si è più potuta accampare questa ignobile motivazione", ha attaccato l'esponente azzurro, puntato il dito soprattutto sui treni 'Leonardo', "vanto dell'amministrazione di Bruno Rota, ma che presentano invece problemi non trascurabili". "Noi vorremmo stare tranquilli sul fatto che il Comune possa prendere nei confronti di Atm i dovuti provvedimenti, richiamando a una migliore attenzione la società in house", ha proseguito De Pasquale, che è anche presidente della commissione consiliare Partecipate. "Un'azienda amministrata seriamente apre un'indagine interna e poi presenta i risultati. Al contrario qua si è premurata di incolpare i dipendenti", ha attaccato il consigliere leghista Gabriele Abbiati. Basilio Rizzo, consigliere di Milano in Comune, ha invece invitato l'amministrazione a "nominare anche dei periti esterni, perché - ha spiegato - non credo che ci si possa fidare delle spiegazioni, come quelle ho sentito oggi". (Rem)