Torino: corso Lanza e parco della Tesoriera, partita la riqualificazione delle aree giochi

- Sono iniziati in questi giorni i lavori di riqualificazione dell’area giochi di corso Lanza e via Curreno, nella Circoscrizione 8, a Torino. Lo annuncia oggi il Comune. I lavori prevedono la sostituzione pavimentazione anti-trauma in cattivo stato di conservazione e la risistemazione di percorsi e camminamenti. Verrà sostituita anche una panchina rotta. L’intervento sarà completato entro la fine del mese di marzo. Oggi sono iniziati i lavori nell’area giochi del Parco della Tesoriera, nella Circoscrizione 4, dove verrà completamente sostituita la recinzione perimetrale dell’area. I lavori dureranno una settimana. Entrambe le aree sono interdette all’uso per tutta la durata dei lavori. (Rpi)