Industriali: presidente Grassi, dare vita insieme alla Bagnoli del futuro

- “E’ molto positivo l’impegno ad accelerare i tempi per la bonifica di Bagnoli, espresso da tutti i rappresentanti istituzionali, a cominciare dal Ministro per il Sud Lezzi, riuniti nella Cabina di regia convocata oggi”. A dichiararlo è stato il presidente di Unione Industriali Napoli, Vito Grassi. “E’ importante procedere a un’approvazione in tempi stretti del Praru, il Programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana, ed interpretare in senso positivo e costruttivo i pareri espressi da parte del Ministero dell’Ambiente e del Mibac. Se si lavora con un preciso cronoprogramma e con spirito costruttivo e unitario, si troverà sicuramente modo di superare qualsiasi problema tecnico. L’obiettivo della rinascita di Bagnoli deve essere anteposto a qualsiasi interesse particolare, perché si tradurrà in sviluppo economico e creazione di tantissime opportunità di lavoro. Come imprenditori abbiamo già espresso in più occasioni, e la ribadiamo anche stavolta, la massima disponibilità a fornire ogni utile contributo per centrare un traguardo atteso da decenni. Abbiamo il dovere tutti, come classe dirigente, di passare dall’utopia dei sogni irrealizzabili alla concretezza del lavoro e dell’impegno quotidiano per dare vita, insieme, alla Bagnoli del futuro”.(Ren)