Italia-Cina: Pettarin (FI), su protocollo via della seta governo riferisca in Parlamento

- Il deputato di Forza Italia, Guido Germano Pettarin, che ha presentato una interpellanza al presidente del Consiglio sui possibili investimenti di Pechino e di aziende cinesi nel porto di Trieste, in una nota afferma: "Ci aspettiamo che il governo riferisca al più presto in Parlamento quale posizione ha intenzione di assumere davanti all'avanzata cinese e ai possibili investimenti di aziende cinesi nei porti italiani, in particolare a Trieste. Sarebbe doveroso che a deputati e senatori venga data occasione immediata di esprimere il proprio indirizzo operativo, e che il governo non sottoscriva alcun documento impegnativo senza aver ottenuto uno specifico mandato dal Parlamento". (segue) (Com)