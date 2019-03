Italia-Cina: Pettarin (FI), su protocollo via della seta governo riferisca in Parlamento (2)

- Pettarin si riferisce "alla notizia ventilata di una bozza di intesa che dovrebbe essere firmata durante la visita di Xi Jinping, segretario generale del partito comunista cinese e presidente della Repubblica popolare, il 20 e 21 marzo in Italia, assieme ad almeno 70 capitani di industria cinesi e di un eventuale memorandum impegnativo da sottoscrivere, invece, a Pechino in occasione del secondo forum sulla Via della Seta, a fine aprile. La gran parte degli attori coinvolti, presidenti di Regioni, autorità portuali e persino parte dei componenti del governo - aggiunge Pettarin - non conosce i contenuti di questi documenti. Ogni iniziativa che il governo intenderà assumere dovrà rientrare nel quadro di una strategia nazionale concordata e coordinata tra tutte le autorità coinvolte, in primis Regioni e autorità portuali interessate, tenuto conto del ruolo che l'Italia riveste nell'Unione Europea e nello scacchiere strategico internazionale". (segue) (Com)