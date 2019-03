Italia-Cina: Pettarin (FI), su protocollo via della seta governo riferisca in Parlamento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le aziende cinesi - continua il deputato di Forza Italia - hanno già messo le loro mani sul porto di Ravenna, dall'anno scorso sede europea della Cmit Europe, società della compagnia statale China Merchants Group, e il sistema portuale di Venezia-Chioggia, scelto per favorire l'approdo di merci partite dal Pireo, che la Cina ha già trasformato nel suo primo porto sul Mediterraneo, ma la cui capacità non si sta dimostrando sufficiente ad assorbire tutto il traffico tra Cina e Sud Europa. Lo scorso settembre, il ministro dell'Economia si trovava in Cina dove, come evidenziato dalla stampa nazionale, tra gli obiettivi della sua missione vi era anche quello di piazzare una quota delle emissioni dei titoli necessari a finanziare il debito pubblico italiano. Non vorremmo che i porti italiani, quello di Trieste in particolare, finissero per rientrare in questo dubbio gioco", conclude Pettarin. (Com)