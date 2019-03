Cipro: portavoce turco-cipriota, nessuna nuova idea arrivata da presidente Anastasiades

- La parte greco-cipriota non ha portato nuove idee sulla governabilità di uno Stato riunificato, piuttosto sta “servendo le vecchie idee rimodernate”. Lo ha detto oggi il portavoce del leader turco-cipriota, Baris Burcu, in una dichiarazione scritta ripresa dal quotidiano “Cyprus Mail”, in cui il portavoce del leader del Nord dell’isola, Mustafa Akinci, ha accusato il presidente Nicos Anastasiades di impegnarsi in giochi “oscuri” sulla ripresa dei colloqui per trovare una soluzione alla questione cipriota. "Non ci sono nuove idee. Ci sono delle vecchie che vengono rimbalzate dal muro. Loro (i greco-ciprioti) non possono uscire e affermarlo. Dicono che dovrebbero essere presentate solo nuove idee, ma non hanno presentato una sola idea che possa portare essere appoggiata della nostra comunità o dalla comunità internazionale”, ha affermato Burcu in riferimento alla questione sollevata da Anastasiades in merito all'eguaglianza politica tra i due Stati costituenti. (segue) (Res)