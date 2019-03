Cipro: portavoce turco-cipriota, nessuna nuova idea arrivata da presidente Anastasiades (3)

- Il consenso trasversale è un prerequisito e "un arma nella nostra lotta" per una soluzione e per la riunificazione di Cipro, ha detto il ministro degli Esteri di Nicosia, Nikos Christodoulides, lo scorso sabato. Il capo della diplomazia cipriopta ha osservato che tale consenso permetterebbe di rafforzare la posizione della Repubblica di Cipro nei negoziati con la parte turca. Parlando nel corso di una commemorazione dell'ex presidente cipriota Spyros Kyprianou, a Limassol, il ministro ha parlato di una "strategica del realismo" grazie alla quale "puntiamo a mettere fine all'inaccettabile status quo che ci sta facendo vivere in condizioni che non ritroviamo in altre parti nel mondo". Il riferimento di Christodoulides è stato rivolto in particolare alla divisione nell'isola, che non permette ai cittadini di godere della libertà di movimento di cui dispongono gli altri cittadini di paesi membri dell'Unione europea. (segue) (Res)