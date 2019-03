Italia-Cina: fonti Chigi, massima attenzione a interessi nazionali, collocazione euro-atlantica non in discussione

- Il governo italiano è interessato a tutte le iniziative dirette a sviluppare infrastrutture per la connettività euro-asiatica, quale volano per la crescita economica e lo sviluppo sostenibile. In questo quadro, l'Italia è disponibile alla collaborazione in quadro Belt and Road (Bri), così come alla collaborazione con le altre numerose iniziative in fase di sviluppo in Asia ed in Europa. "L'interesse e la partecipazione italiana sono e saranno declinate in linea con i criteri e i principi condivisi in quadro Ue, al cui sviluppo l'Italia ha contribuito". E' quanto si apprende da fonti della presidenza del Consiglio riguardo il dibattito in corso sulla Via della Seta. (segue) (Rin)