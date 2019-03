Italia-Cina: fonti Chigi, massima attenzione a interessi nazionali, collocazione euro-atlantica non in discussione (2)

- Dalle stesse fonti si apprende che, per quanto riguarda Bri, il governo italiano ha discusso con le autorità cinesi il testo di un possibile Memorandum, che non costituisce un accordo internazionale ma fissa coordinate di riferimento nella prospettiva di un impegno congiunto a favore della connettività euro-asiatica, nell'interesse delle parti e nel rispetto delle normative nazionali, europee ed internazionali. Il testo, su richiesta italiana, imposta con grande chiarezza tale possibile collaborazione sui principi, cari a tutta l’Ue, di trasparenza, sostenibilità finanziaria ed ambientale. La Via della Seta, oltre a essere un importante progetto di connettività infrastrutturale, può infatti rappresentare un'opportunità per l’Italia e per la Ue e l'occasione per introdurre i nostri criteri e standard di sostenibilità finanziaria, economica e ambientale. "Nella collaborazione con la Cina, come con ogni altro paese - spiegano ancora fonti della presidenza del Consiglio -, poniamo massima attenzione alla difesa dei nostri interessi nazionali, alla protezione delle infrastrutture strategiche, incluse quelle delle telecomunicazioni, e quindi alla sicurezza cibernetica. Questa iniziativa, declinata su un piano economico-commerciale, non vale a ridisegnare il quadro dei rapporti politici e la collocazione euro atlantica del nostro paese". (Rin)