Algeria: Bouteflika rinuncia al quinto mandato e rinvia le elezioni

- Il presidente algerino Abdelaziz Bouteflika non si candiderà alle elezioni presidenziali previste il prossimo 18 aprile, le consultazioni sono state rinviate a data da definirsi, il governo di Algeri vedrà “importanti cambiamenti” e una “nuova Algeria” nascerà dalla Conferenza nazionale “inclusiva e indipendente”. Lo ha annunciato oggi l’82enne capo dello Stato algerino in un importante messaggio alla nazione pubblicato questo pomeriggio dall’agenzia di stampa ufficiale “Aps”. Dopo due settimane di proteste, l’anziano presidente rientrato ieri in patria dopo il ricovero all’ospedale di Ginevra ha deciso quindi di rinunciare a un quinto mandato alla guida del paese. “Non ci sarà un quinto mandato. Il mio stato di salute e la mia età mi impongono questo ultimo dovere verso il popolo algerino per la nascita della nuova Repubblica che tutti desideriamo ardentemente”, ha scritto il capo dello Stato uscente nella lettera. (segue) (Ala)