Energia: Albania, da società distribuzione 78 milioni di euro per importazioni (2)

- Lo scorso anno, secondo i dati dell'Istituto albanese delle statistiche, Instat, la produzione di energia elettrica è salita a 8552 gigawattora, ossia l'89 per cento in piu' rispetto al 2017. Nel totale dell'energia prodotta, gli impianti idroelettrici statali hanno contribuito con il 68,4 per cento dell'intera produzione, salita a 5851 gigawattora, circa l doppio rispetto al 2017. Le centrali idroelettriche private invece hanno prodotto 2701 gigawattora di energia, ossia 1,7 volte superiore all'anno precedente. La forte crescita della produzione si è riflettuta anche nel calo delle importazioni e nella crescita delle esportazioni di energia elettrica. Le quantità acquistate all'estero si sono dimezzate scendendo a 1772 gigawattora, mentre le esportazioni sono salite a 2685 gigawattora, oltre 5 volte superiore all'energia venduta all'estero nel 2017. (segue) (Alt)