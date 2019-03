Energia: Albania, da società distribuzione 78 milioni di euro per importazioni (3)

- Secondo i dati dell'Instat, durante lo scroso anno si sarebbe verificato un calo delle perdite in rete, scese a 1783 gigawattora, pari a 5 per cento in meno. Ad incidere sul calo delle perdite, la migliorata situazione nel settore della diffusione dell'energia elettrica, scese del 10,3 per cento. Le perdite in questo settore rappresentano l'86,4 per cento del totale. Nel 2018, si è verificato anche un aumento del consumo, salito del 5 per cento, pari a 5841 gigawattora. Ad incidere, secondo i dati dell'Instat, l'incrementato consumo da parte degli utenti non familiari, del 4,5 per cento, mentre per quanto riguarda gli utenti familiari invece, il loro consumo è cresciuto del solo 0,5 per cento. (Alt)