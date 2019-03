Scala: Morelli (Lega), Sala accusa la Regione, ma lui non è venuto a parlare in Consiglio comunale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Scala "è un brand italiano nel mondo ed è il teatro più importante dei 5 Continenti: forse Beppe Sala non se n'è accorto quando ha dato il suo avvallo sull'operazione saudita nel Cda. Peccato che altri abbiano alzato le antenne mentre la sinistra milanese, sempre attenta e pronta a urlare sui diritti umani, non si è ancora svegliata dal torpore. Attenti ai diritti umani ad intermittenza, una sindrome che colpisce il Pd quando di mezzo ci sono progetti e soldini (a dir la verità una miseria) che interessano alle loro iniziative politiche" afferma Alessandro Morelli, capogruppo della Lega a Palazzo Marino in una nota diffusa oggi. "Sala accusa Fontana e non risparmia neppure Daverio - conclude Morelli - peccato che lui, da presidente del Cda, sia il Ponzio Pilato 'de noaltri' e non abbia ritenuto di parlarne con il Consiglio Comunale e la città, forse pensando che la vicenda potesse metterlo in cattiva luce. Non si preoccupi, non c'è bisogno del nostro intervento, stavolta il sindaco ha perso la faccia per 3 milioncini". (Com)