Argentina: ex presidente Fernandez de Kirchner rinviata a giudizio (2)

- Un punto che l'accusa cercherà di dimostrare è anche la "provenienza illecita dei documenti". Secondo il giudice la fedina penale di Yrigoyen, ad esempio, dovrebbe essere conservata nell'archivio della Polizia federale argentina come tutti quelli di quell'epoca. Per quanto riguarda il documento relativo al generale San Martin, considerato il padre della patria e protagonista delle guerre d'indipendenza non solo in Argentina ma anche in Cile e Perù, secondo Bonadio la lettera sarebbe stata rubata in Cile nel 1981, sottratta da un lotto di corrispondenza completa tra lo stesso generale argentino ed il capitano generale dell'Esercito cileno Bernardo O'Higgins (1778-1842). (segue) (Abu)