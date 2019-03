Argentina: ex presidente Fernandez de Kirchner rinviata a giudizio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte sua l'ex presidente Fernandez de Kirchner ha dichiarato che l'accusa oltre ad essere "assolutamente falsa" fa riferimento a "un fatto che non costituisce delitto alcuno dato che non ho mai avuto in mio possesso documenti ottenuti in modo doloso e che sarebbero dovuti essere conservati da un'autorità competente". Secondo l'imputata il giudice cerca di "generare una notizia ad effetto dato che il giudice non ha aspettato neanche il completamento delle perizie sui documenti prima di rinviarla a giudizio". (segue) (Abu)