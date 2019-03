Argentina: ex presidente Fernandez de Kirchner rinviata a giudizio (5)

- Sull'ex presidente pende anche una richiesta di revoca dell'immunità parlamentare nel quadro della causa sul memorandum d'intesa Argentina-Iran nella quale Cristina Fernandez de Kirchner è imputata per il delitto di tradimento alla patria. La maggioranza di governo ha tentato a più riprese di trattare la revoca in parlamento ma senza successo in quanto non dispone della maggioranza di due terzi necessaria per l'approvazione. In questo senso lo schieramento parlamentare del peronismo moderato, pur distanziato dal kirchnerismo, si oppone a trattare in seduta qualsiasi richiesta di revoca dell'immunità in assenza di una condanna definitiva. (segue) (Abu)