Argentina: ex presidente Fernandez de Kirchner rinviata a giudizio (6)

- L'inchiesta del giudice Bonadio è centrata sull'ipotesi che il memorandum di intesa siglato tra i governi di Iran e Argentina per poter interrogare funzionari iraniani presuntamente coinvolti nell'attentato che nel 1994 uccise 85 persone, era in realtà uno stratagemma per consentire la revoca degli "allerta rossi" emessi dall'Interpol nei confronti degli stessi funzionari. L'imputazione prosegue fino al giorno d'oggi nonostante anche lo stesso direttore dell'Interpol all'epoca dei fatti, Ronald Noble, abbia smentito questa ipotesi e che il governo argentino abbia mai fatto una richiesta di revoca degli allerta. L'inchiesta riprende le accuse formulate dal giudice Alberto Nisman, deceduto in circostanze non chiarite nel gennaio del 2015 poco prima di presentare in Parlamento il contenuto della sua investigazione contro l'ex presidente Cristina Fernandez de Kirchner. (Abu)