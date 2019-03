Algeria: si dimette primo ministro algerino Ouyahia

- Il primo ministro algerino Ahmed Ouyahia ha rassegnato oggi le sue dimissioni. Lo riferisce l’agenzia di stampa ufficiale “Asp”, precisando che le dimissioni sono state accettate dal presidente algerino Abdelaziz Bouteflika. “In questa occasione, Bouteflika ha ringraziato Ouyahia per gli sforzi compiuti durante l'esercizio delle sue funzioni”, si legge nel dispaccio dell’agenzia di stampa. Ouyahia aveva sostituito Abdelmalek Sellal come capo del governo il 16 agosto 2017. Secondo quanto si apprende, la guida del governo è stata affidata al ministro dell’Interno, Noureddine Bedoui. Il capo dello Stato ha annunciato oggi in un messaggio rivolto alla popolazione che non si candiderà alle elezioni presidenziali previste il prossimo 18 aprile, che le consultazioni sono state rinviate a data da definirsi, che il governo di Algeri vedrà “importanti cambiamenti” e che una “nuova Algeria” nascerà da una Conferenza nazionale “inclusiva e indipendente”. (Ala)