Salute: al policlinico Gemelli di Roma visite oculistiche gratis per la settimana del glaucoma

- Migliaia di visite gratuite in tutta Italia per chi non è mai stato da un oculista per combattere il ladro silenzioso della vista. È questa la strategia messa in campo dall’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della cecità-Iapb Italia onlus, in collaborazione con la società oftalmologica italiana (Soi) e la società italiana glaucoma (Sigla) presieduta dal prof. Aldo Caporossi, direttore dell’Uoc di oculistica della fondazione policlinico universitario A. Gemelli Irccs per promuovere la 'Settimana mondiale del glaucoma' che – giunta all’11esima edizione – si svolge dal 10 al 16 marzo. Anche la fondazione policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs partecipa alla Giornata con un Open Day, venerdì 15 marzo, dalle ore 9.00 alle ore 14.00, promossa dagli specialisti dell’ambulatorio glaucoma dell’Uoc di oculistica al 1 piano ala P (stanza 5) che offriranno, gratuitamente e senza prenotazione, uno screening completo a soggetti che potrebbero essere a rischio di glaucoma con misurazione della pressione oculare ed esame del nervo ottico. Le visite seguiranno l’ordine di arrivo dei pazienti attestato dal numero prelevato al totem ambulatoriale (premendo il tasto glaucoma) tra le ore 9 e le ore 13.30. "Il glaucoma - si legge in una nota del policlinico Gemelli - è una malattia degenerativa che, in base alle ultime stime dell’Oms, colpisce 55 milioni di persone nel mondo ed è la prima causa di cecità irreversibile. Si calcola che in Italia circa un milione di persone ne siano affette, ma una persona su due ancora non lo sa. Basta una visita completa per diagnosticare una malattia oculare che spesso non dà sintomi nelle fasi iniziali, ma può danneggiare irreparabilmente il campo visivo facendolo restringere sino alla cecità. Purtroppo otto persone su dieci, seppure a rischio di glaucoma, non si sottopongono a visite oculistiche regolari. Le iniziative, che comprendono migliaia di visite oculistiche gratuite in tutto il territorio nazionale, sono state presentate durante la Conferenza Stampa che si è tenuta giovedì 7 marzo alle ore 11 presso la Sala dell’Auditorium del Ministero della Salute-Lungotevere Ripa 1 (Info: www.settimanaglaucoma.it)". (segue) (Rer)