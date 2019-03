Algeria: partiti di opposizione sospendono attività in parlamento

- Sei partiti politici dell’opposizione al governo in Algeria hanno annunciato oggi il blocco totale di tutte le loro attività nel parlamento algerino, aderendo al movimento di protesta contro il quinto mandato del presidente Abdelaziz Bouteflika. Si tratta in particolare del Partito dei lavoratori, del Raggruppamento della cultura e della democrazia, del Fronte delle forze socialiste, del Movimento della società per la pace, del Fronte del futuro, dell’Unione per la giustizia e la costruzione. Intanto i municipi algerini amministrati dal Raggruppamento per la cultura e la democrazia non parteciperanno all’organizzazione delle elezioni presidenziali in programma il 18 aprile prossimo. Lo ha fatto sapere un dirigente del partito, Nassim Yassa, in un post sulla sua pagina Facebook. Yassa ha precisato che la decisione è stata assunta nella giornata di ieri in occasione della riunione dell’ufficio nazionale. Diverse forze politiche algerine negli ultimi giorni hanno chiesto l’annullamento del voto e l’avvio di una fase di transizione. Nel frattempo venerdì scorso migliaia di algerini sono scesi in strada per il secondo venerdì di protesta contro la candidatura del presidente Bouteflika per un quinto mandato alla guida del paese. (segue) (Ala)