Algeria: partiti di opposizione sospendono attività in parlamento (2)

- È in un clima di grande tensione che l’Algeria si avvicina all’appuntamento con le elezioni presidenziali del prossimo 18 aprile. Venerdì primo marzo le forze di polizia sono intervenute per evitare che i dimostranti si dirigessero verso la sede della presidenza e quella dell'Assemblea popolare nazionale (Apn). Nei disordini, come annunciato dal ministro dell'Interno Noureddine Bedoui, ha perso la vita un manifestante: si tratta del figlio del primo premier dell'Algeria indipendente Benyoucef Benkhedda, Hassan. A placare le proteste non è servita neanche la concessione del presidente Bouteflika, che dopo aver fatto presentare la propria candidatura al Consiglio costituzionale lo scorso 3 marzo ha promesso la convocazione di nuove elezioni presidenziali entro un anno dal voto del 18 aprile. In quel caso, il capo dello Stato algerino assicura che non si ricandiderà. Già poche ore dopo, tuttavia, migliaia di manifestanti sono scesi in strada in diverse città del paese per confermare la propria opposizione all’ipotesi di un quinto mandato. Il capo dello Stato ha compiuto sabato 2 marzo 82 anni, è in condizioni di salute quanto meno precarie e, dopo essere stato colpito da ictus nel 2013, appare molto raramente in pubblico e mai rilascia personalmente dichiarazioni. (Ala)