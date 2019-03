Etiopia: Russo, scomparsa Sebastiano Tusa grande perdita per mondo cultura

- "Il prossimo 4 aprile Sebastiano Tusa avrebbe dovuto presentare qui i suoi importantissimi scavi alle Egadi: una delle scoperte più importanti del secolo, ovvero i rostri della battaglia delle Egadi di cui era lo scopritore. Purtroppo è mancato in maniera tragica e io voglio ricordare il grande archeologo, la persona e l'amico". Questo il ricordo della direttrice del Parco Archeologico del Colosseo, Alfonsina Russo, dell'archeologo Sebastiano Tusa scomparso nell'incidente aereo in Etiopia. "Era nel comitato scientifico della mostra su Cartagine che inaugureremo a settembre. È una perdita per tutto il mondo dell'archeologia e della cultura internazionale", ha concluso. (Xcol3)