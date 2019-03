Camera: domani convegno su cambiamenti climatici in Italia con Rampelli

- Domani, martedì 12 marzo, alle ore 15, presso la sala Nilde Iotti della Camera si svolge il convegno "Un clima da collaborazione - I cambiamenti climatici in Italia, i gravi rischi e le grandi opportunità che li accompagnano richiedono un importante lavoro comune a tutte le forze politiche". Apre il saluto del vicepresidente Fabio Rampelli. L'appuntamento, promosso dalla vicepresidenza della Camera in collaborazione con il comitato scientifico "La scienza al voto", viene trasmesso in diretta webtv. Lo riferisce una nota diffusa da Montecitorio. (Com)