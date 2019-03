Milano: padre e figlio si spacciano per parlamentari in locale movida, arrestati

- Notte brava per un padre e un figlio che domenica, visibilmente ubriachi, hanno aggredito gli addetti alla sicurezza e il titolare di un locale in zona corso Como e anche i carabinieri. Intorno alle 3 della notte tra domenica e lunedì il gestore 36enne del "Vibe room 11" di via De Tocqueville ha chiamato il 112 dopo che due uomini erano entrati nel suo locale dicendo di essere due parlamentari. Hanno mantenuto un comportamento sopra alle righe e quando gli addetti alla sicurezza hanno cercato di calmarli hanno reagito. Ne è nata un colluttazione, in cui ha avuto la peggio il titolare che ha ricevuto una testata al volto. Alla vista dei militari del nucleo radiomobile, giunti sul posto, padre e figlio hanno iniziato a insultarli e minacciarli, danneggiando anche la radio portatile in dotazione all'Arma. I due di 42 e 20 anni, incensurati, sono stati arrestati per millantato credito, vilipendio della Repubblica, usurpazione di funzione pubblica, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. (Rem)