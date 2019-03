Tunisia: neonati morti, Essebsi presiede Consiglio della sicurezza nazionale

- Il capo dello Stato tunisino, Beji Caid Essebsi, ha presieduto oggi il Consiglio della sicurezza nazionale alla presenza del ministro della Sanità ad interim, Sonia Ben Sheikh. Al centro dei colloqui l’infezione diffusa all’interno dell’ospedale Rabta di Tunisi che ha causato la morte di 12 neonati. La tragedia ha portato alle dimissioni del precedente ministro, Abderraouf Cherif. Il primo ministro Youssef Chahed ha nominato il ministro della gioventù e dello sport a ricoprire questa posizione. La morte dei neonati è avvenuta tra il 7 e l’8 marzo ed ha provocato un forte sdegno nell’opinione pubblica tunisina. L'associazione dei pediatri tunisini aveva denunciato in una nota che "i primi elementi dell'inchiesta in corso" indicavano la causa in "un'infezione provocata da un prodotto per l'alimentazione somministrato per via endovenosa". La Becheikh ha smentito la possibilità che a causare l’infezione sia stata l’iniezione di un siero scaduto, parlando piuttosto di una “infezione nosocomiale”, cioè all’interno dell’ospedale. (Tut)