Napoli: Stabile danza 2019, domani debutto di "Petruska" al Teatro San Ferdinando

- Domani alle ore 21 debutterà presso il Teatro San Ferdinando di Napoli "Petruska" di Virgilio Sieni, terzo spettacolo della rassegna dedicata alla danza contemporanea Stabile danza 2019. L'operà, prodotta dal Teatro Comunale di Bologna, andrà in scena anche mercoledì alle 21 e giovedì alle 18. In Petruska la musica di Igor Stravinskij incontrerà la coreografia contemporanea di Virgilio Sieni, il quale ha sviluppato, attraverso la danza, un ciclo di azioni sentimentali sulla natura del gesto e l’abilità di stare al mondo intorno alla relazione tra marionetta e tragedia, gioco e archeologia. Gli interpreti saranno Jari Boldrini, Ramona Caia, Claudia Caldarano, Maurizio Giunti, Giulia Mureddu, Andrea Palumbo. Le luci saranno curate da Mattia Bagnoli, i costumi da Elena Bianchini. Petruska, inoltre, sarà anticipato e introdotto da Chukrum, musica di Giacinto Scelsi, coreografia e spazio di Virgilio Sieni. Virgilio Sieni, nel mese di marzo sarà protagonista anche al Madre di Napoli con "Atlante del gesto_Napoli", progetto originale pensato per gli spazi del museo della Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee. La rassegna dedicherà due settimane di attività e laboratori aperti all'idea di "cittadinanza e comunità del gesto", per un progetto partecipato rivolto a creativi, performer, attori, e a tutti i cittadini dai 10 agli 80 anni. La manifestazione terminerà con un ciclo di performance site-specific e spettacoli.(Ren)