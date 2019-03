Ucraina: sondaggi elettorali, Tymoshenko guadagna seconda posizione in corsa presidenziali

- Il leader del partito Patria (Batkivschina), Yulia Tymoshenko, ha guadagnato la seconda posizione nella corsa verso la presidenza ucraina. In base al sondaggio condotto dall’istituto Rating e pubblicato nella giornata di oggi, Tymoshenko ha registrato il 18,3 per cento delle preferenze, staccando l’attuale capo dello Stato Petro Poroshenko, al 16,8 per cento. A condurre nelle rilevazioni demoscopiche resta il comico e personaggio televisivo Volodymyr Zelensky, al 24,7 per cento, in leggero calo rispetto a febbraio. Il sondaggio è stato condotto fra il primo e il 7 marzo, successivamente allo scandalo di corruzione emerso nel comparto della Difesa ucraino. Le elezioni presidenziali in Ucraina si terranno il prossimo 31 marzo, con un eventuale secondo turno previsto per il 21 aprile. (Res)