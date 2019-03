Tunisia: neonati morti, convocata sessione di emergenza del parlamento

- Il presidente dell'Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp, il parlamento monocamerale tunisino), Mohamed Ennaceur, ha convocato oggi i presidenti dei gruppi parlamentari per discutere urgentemente della morte dei neonati nell’ospedale di Rabta. E’ stata un’infezione diffusa all’interno dell’ospedale Rabta di Tunisi ad aver causato la morte di 12 neonati. Lo ha detto il ministro provvisorio della Sanità tunisino, Sonia Becheikh, oggi, a Dar Dhiafah, in una conferenza stampa. La Becheikh ha preso il posto di Abderraouf Cherif, dimessosi a seguito dello scandalo scoppiato in seguito alla morte dei neonati nel reparto di ostetricia dell'ospedale Rabta. L'associazione dei pediatri tunisini aveva denunciato in una nota che "i primi elementi dell'inchiesta in corso" indicavano la causa in "un'infezione provocata da un prodotto per l'alimentazione somministrato per via endovenosa". La Becheikh ha smentito la possibilità che a causare l’infezione sia stata l’iniezione di un siero scaduto, parlando piuttosto di una “infezione nosocomiale”, cioè all’interno dell’ospedale. “Sono in corso le analisi e il ministero annuncerà i risultati a breve. Tutti i responsabili saranno sanzionati. Questo dramma rimane inaccettabile”, ha detto il ministro. L’esponente del governo ha spiegato che i neonati erano stati nutriti con una una preparazione di glucosio conforme agli standard igienici internazionali. Gli appena nati deceduti pesavano circa 1,3 chili. La morte dei neonati è avvenuta tra il 7 e l’8 marzo ed ha provocato un forte sdegno nell’opinione pubblica tunisina. (Tut)