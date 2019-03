Autonomia: Cecchetti e Grimoldi (Lega) come si fa a dire che non è priorità?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo le dichiarazioni del sottosegretario per gli Affari regionali e le Autonomie, Stefano Buffagni, sul fatto che l’autonomia non sia una priorità, i deputati della Lega Fabrizio Cecchetti (vice capogruppo alla Camera e commissario della Lega di Milano) e Paolo Grimoldi (segretario della Lega Lombarda e vice presidente della Commissione Esteri della Camera) in una nota dichiarano: “L’autonomia è una priorità per l’Italia e per il Governo e sbaglia chi afferma il contrario. L’autonomia è prioritaria perché innescherà miliardi di risparmi per le Regioni che avranno maggiore autonomia su una serie di competenze e sulle relative risorse, avendo la possibilità di decidere come spendere i propri soldi in queste singole materie, sviluppando economie di scala, riducendo gli sprechi e generando risparmi da reinvestire in quella singola materia per fornire servizi ancora migliori ai cittadini”. “Attualmente - continuano i deputati della Lega - abbiamo almeno 30 miliardi di sprechi nelle amministrazioni pubbliche territoriali: con l’autonomia potremo ridurre sensibilmente questi sprechi e riutilizzare miliardi per migliorare i servizi. Ma come si fa a dire che non è una priorità?” (Com)