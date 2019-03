Camera: 13 marzo audizione ministro Bongiorno su semplificazione normativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopodomani, mercoledì 13 marzo, alle ore 8:45, la commissione parlamentare per la semplificazione, presso l'Aula del III piano di palazzo San Macuto, svolge l'audizione della ministra per la Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno, sugli intendimenti del governo in materia di semplificazione normativa ed amministrativa. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo riferisce una nota di Montecitorio.(Com)