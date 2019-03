Speciale energia: Fiat Chrysler fa marcia indietro sul futuro del diesel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il costruttore automobilistico italo-statunitense Fiat Chrysler (FCA) potrebbe non smettere di vendere in Europa vetture con motori diesel, come aveva precedentemente annunciato, se questo significherà perdere significative quote di mercato: lo riferisce il quotidiano economico britannico "Financial Times", che ha raccolto le dichiarazioni in tal senso fatte dall'amministratore delegato di FCA, Mike Manley, ieri 10 marzo a margine del Motor Show di Ginevra. L'azienda proprietaria fra gli altri dei marchi Jeep, Fiat, Ram, Alfa Romeo e Maserati aveva detto di voler togliere dai propri listini i modelli alimentati a diesel a partire dal 2022, come parte di un piano che prevede maggiori investimenti sui veicoli elettrici: ma ora dice che continuerà ad offrire auto diesel se in Europa dovesse restare forte la domanda del pubblico per questo tipo di carburante. (Res)