Speciale energia: Brunei-Corea del Sud, accordo su espansione cooperazione energetica

- I leader di Corea del Sud e Brunei hanno concordato oggi l'espansione della cooperazione tra le industrie energetiche dei due paesi, e tra i rispettivi settori tecnologici. L'accordo è giunto in occasione di un vertice tra il sultano del Brunei, Hassanal Bolkiah, e il presidente sudcoreano Moon Jae-in, che si trova in visita ufficiale al Sultanato. Durante il summit, i due leader hanno sottolineato la progressiva espansione delle relazioni di amicizia e della cooperazione nei settori energetico e infrastrutturale, nei 35 anni dall'istituzione delle relazioni diplomatiche formali tra i rispettivi paesi. I due leader, riferisce un comunicato della presidenza sudcoreana, hanno espresso in particolare l'impegno a "mantenere il sostegno" alla cooperazione per la realizzazione di una "catena del valore del gas naturale liquefatto (gnl) che spazi dallo sfruttamento dei giacimenti, sino al trasporto e alle vendite. La Corea del Sud importa un milione di tonnellate di gnl dai Brunei ogni anni. (Res)