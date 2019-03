Speciale energia: Emirati, previsti tagli alla produzione fino al riequilibrio del mercato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Emirati Arabi Uniti continueranno i tagli ai rifornimenti di greggio nell'ambito dell'accordo globale fino a quando il mercato globale non sarà riequilibrato. Lo ha riferito il ministro dell'Energia emiratino, Suhail al Mazrouei. "Continueremo a mantenere l'impegno tra l'Opec e Non Opec sulla produzione, fino a quando il mercato globale non sarà riequilibrato", ha scritto al Mazrouei su Twitter. (Res)