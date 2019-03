Speciale energia: attesa per oggi la decisione di Enel sul nuovo presidente di Endesa

- Enel potrebbe svelare oggi, 11 marzo, il nome del nuovo presidente di Endesa, dopo l'annuncio a sorpresa, lo scorso 19 febbraio, di non rinnovare il mandato di Borja Prado. Lo scrive il quotidiano "Abc", ricordando che i vertici del colosso energetico italiano si riuniranno questa mattina per decidere, fra le altre cose, il nuovo leader della società elettrica spagnola, controllata al 70 per cento. Nelle ultime settimane, Enel ha mantenuto il massimo riserbo sulla questione e l'unica certezza, al momento, è che il nuovo presidente sarà una figura istituzionale. (Res)