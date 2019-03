Milano: M4, la prima talpa è arrivata in stazione Tolstoj - Foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In foto la prima talpa arrivata in stazione Tolstoj per i lavori della M4. Partita da Frattini, ha realizzato i 382 metri di galleria in 16 giorni (Foto di: Ufficio Stampa M4) (com)