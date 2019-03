Libia: notabili di Misurata, al Bunian al Marsus è il vero esercito

- Il Consiglio dei saggi e notabili di Misurata, presieduto da Ibrahim Bin Ghashir, ha affermato che “il vero esercito libico è costituito dalle forze di al Bunian al Marsus”. In una nota diramata oggi, in risposta alla notizia dell’avanzata delle forze dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) di Khalifa Haftar verso Sirte, si afferma: “La lotta alle milizie terroristiche condotta dalle forze dell’operazione Dignità (Karama) non è altro che una scusa per entrare nelle città libiche e distruggerle tramite furti e razzie, incendiando le case e cacciando i suoi abitanti, oltre a effettuare delle vere e proprie rese dei conti nei confronti dei propri avversari rendendosi così responsabili di crimini di guerra documentati con audio e video”. Il Consiglio ha poi aggiunto: “Le forze armate sono rimaste sorprese nel vedere l’avanzata verso Sirte. Si tratta di un’avanzata provocatoria in una zona sotto il controllo delle forze di al Bunian al Marsus che fa capo al verso esercito libico rappresentato dal ministero della Difesa del governo di Accordo che per primo ha combattuto il terrorismo a Sirte”. Le forze di al Bunian al Marsus, quindi, “sono quelle che hanno vinto sul terrorismo vero a Sirte in un momento fondamentale con il minor danno, senza commettere crimini di guerra”. Si chiede infine a tutti i capo tribù e saggi della Libia di “tenere una riunione d’emergenza per evitare ulteriori divisioni che potrebbero portare altro sangue nel paese”.(Lit)