Ambiente: Comune Formia, raccolti 40 metri cubi rifiuti ingombranti in 2^ domenica ecologica

- "Si è svolto ieri il secondo appuntamento con le 'Domeniche Ecologiche', e nonostante la pioggia tanti sono stati i rifiuti ingombranti raccolti presso Largo del Buon Pastore a Penitro. Circa 300 persone si sono recate al punto di raccolta e assistiti dagli operatori della Formia Rifiuti Zero e dai volontari del Ver sud Pontino Formia Protezione Civile hanno depositato un totale di rifiuti ingombranti per un valore di 40 metri cubi". Lo riferisce una nota del Comune di Formia. "Durante le quattro ore a disposizione - si legge - sono stati ritirati anche 75 litri di olio esausto, ed è stata riempita un'ape piena di ferro e alluminio da 2 metri cubi. Inoltre, grazie al supporto dei membri delle associazioni Fare Verde Formia e Mamurra sono state consegnati anche i kit per la raccolta differenziata. La sinergia tra azienda, istituzioni, mondo dell'associazionismo e cittadini si conferma determinante per rendere Formia una città sempre più attenta al rispetto dell'ambiente e alla conservazione di un territorio paesaggisticamente da tutelare. La terza domenica ecologica si svolgerà il 7 aprile presso la pineta di Vindicio. Nell'occasione sarà sempre possibile consegnare rifiuti ingombranti (mobili, giocattoli, portavaligie), Raee (grandi e piccoli elettrodomestici, telefoni cellulari, tablet, Tv, monitor e computer) e conferire olio vegetale esausto (no olio motore) da consegnare obbligatoriamente con tutto il contenitore, insieme a pile storiche, toner e farmaci scaduti. Si ricorda sempre che per il ritiro dei sacchetti si dovrà esibire il modulo Tari 2018". (Com)