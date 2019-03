Croazia: Partito democratico serbo rimane in maggioranza nonostante dispute giorni scorsi (2)

- La scorsa settimana, Pupovac ha criticato la maggioranza in quanto "nessuno ha reagito" al fatto che durante il carnevale di Kastel Sucurac, vicino a Spalato, è stato bruciato un pupazzo dalle sue sembianze. Pupovac ha detto che "la tradizione di mettere al rogo alcune figure durante il carnevale riguarda la derisione dei potenti, i vescovi, i ministri e gli ambasciatori, e non delle minoranze, dei migranti e dei diversi". Pupovac si è inoltre dichiarato "preoccupato" per l'assenza di reazioni alle manifestazioni dei giornalisti che hanno denunciato pressioni esercitate dall'emittente pubblica "Hrt". (Zac)