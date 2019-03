Iraq-Iran: Salih riceve omologo Rohani, sviluppo relazioni favorirà intera regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sviluppo delle relazioni tra l’Iraq e l’Iran favorirà l’intera regione mediorientale. Lo ha affermato il presidente iracheno Barham Salih dopo aver ricevuto a Baghdad l’omologo iraniano Hassan Rohani. I due, si legge in una nota della presidenza irachena, hanno discusso in maniera approfondita delle prospettive dei rapporti bilaterali e degli ultimi sviluppi a livello regionale e internazionale, con particolare riferimento alla lotta contro lo Stato islamico. Salih ha ribadito l’importanza di rilanciare la cooperazione in campo commerciale, economico e infrastrutturale, aggiungendo che la firma di accordi per l’istituzione di zone industriali avrà effetti positivi nel consolidamento delle relazioni. “L’Iraq non dimenticherà il sostegno dell’Iran nei giorni in cui ha dovuto affrontare la tirannia del terrorismo”, ha osservato il presidente iracheno. “Non vogliamo – ha inoltre sottolineato Salih – che il nostro paese diventi un’arena di conflitto tra potenze rivali, né una base per gli attacchi contro i nostri vicini”. Un riferimento alle recenti dichiarazioni del presidente statunitense Donald Trump, che il mese scorso ha espresso l’intenzione di mantenere una presenza militare nella base di Ain al Asad, nella provincia irachena dell’Anbar, con l’obiettivo di tenere “sott’occhio” l’Iran. (segue) (Irb)