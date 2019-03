Iraq-Iran: Salih riceve omologo Rohani, sviluppo relazioni favorirà intera regione (2)

- Rohani, da parte sua, ha detto che il governo e il popolo della Repubblica islamica aspirano a rafforzare la sicurezza e la stabilità in Iraq così come a favorirne lo sviluppo. “L’Iran è sempre stata e sempre sarà al fianco dell’Iraq”, ha affermato il capo dello Stato di Teheran. Secondo Salih, la visita a Baghdad di Rohani “evidenza l’importanza delle relazioni tra i due paesi, ben radicate nella storia”. L’Iraq, ha proseguito in conferenza stampa il presidente, “è fortunato ad avere un vicino come l’Iran e può diventare una porta per la riconciliazione regionale”. Baghdad, per Salih, deve essere “un punto d’incontro soprattutto per il contrasto al pensiero estremista e per la creazione di un nuovo sistema economico tra interessi comuni”. (Irb)