Speciale energia: Francia, il governo vuole rafforzare il progetto di legge sull'energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo francese ha deciso di posticipare la presentazione del progetto di legge sull'energia, inizialmente previsto per oggi, 11 marzo. Lo riferisce il quotidiano francese "Les Echos", spiegando che l'esecutivo vuole rafforzare il testo. Annunciato il gennaio scorso in occasione della Programmazione pluriannuale dell'energia (PPE), la legge dovrebbe fissare al 2035 l'obiettivo di ridurre al 50 per cento la parte del nucleare nel mix energetico. Il ministro della Transizione ecologica, François de Rugy ha spiegato che questa parte dovrebbe essere modificata. Nel testo si dovrebbero definire inoltre gli obiettivi della Francia in materia di emissioni energetiche di CO2. (Res)