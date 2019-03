Speciale energia: Gazprom promuoverà turbine di produzione russa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società russa Gazprom Energoholding (parte dell'omonimo gruppo statale) si prepara a sostituire la compagnia Silovye Mashiny nella joint venture locale con Siemens. Gazprom Energoholding potrebbe ottenere fino al 50 per centro nella joint venture dopo che la Siemens avrà acquisito Silovye Mashiny. La joint venture si occuperà della completa localizzazione dalla produzione delle turbine a gas Siemens nella Federazione Russa, in modo che queste possano essere utilizzate per il programma di ammodernamento di vecchie centrali termoelettriche. L'azienda tedesca sta valutando l'opportunità di riscattare la partecipazione di Silovye Mashiny, con una successiva vendita del 50 per cento a Gazprom Energoholding, come ha riferito una fonte a conoscenza dei negoziati al quotidiano "Kommersant". Attualmente nella joint venture il 65 per cento appartiene a Siemens, il 35 per cento a Silovye Mashiny. Gazprom Energoholding, in quanto azienda operante nella produzione di elettricità, sarebbe in grado di fungere da garante degli ordini. Analisti consultati da "Kommersant" sottolineano che Gazprom Energoholding è tra i principali clienti di Siemens nella Federazione Russa. Silovye Mashiny è di proprietà dell'imprenditore Alekej Mordashov, sottoposto a sanzioni del Tesoro statunitense. (Rum)