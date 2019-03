Speciale energia: Eni avvia selezioni per piattaforma Startup Europe Partnership

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eni ha aderito alla piattaforma paneuropea di open innovation Startup Europe Partnership (Sep), guidata dall’advisory firm internazionale Mind the Bridge. Lo ha reso noto la stessa azienda italiana attraverso un comunicato stampa. Lanciata nel 2014 al Forum economico mondiale di Davos, Sep ha l’obiettivo di facilitare le sinergie tra le migliori startup innovative europee attraverso l’incontro con le grandi aziende e le principali Borse internazionali. Primo appuntamento per Eni sarà lo Scaleup Summit di Milano, che si terrà a Milano l’11 e 12 marzo presso la sede di Borsa Italiana a Palazzo Mezzanotte. A questo appuntamento seguiranno i summit nelle Borse di Londra (giugno), Stoccarda (ottobre), Madrid (dicembre). Con la partecipazione allo Scaleup Summit di Milano. All’interno del programma Sep, Eni punta a identificare soluzioni digitali innovative che possano contribuire a conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione, a diffondere modelli di economia circolare e comportamenti eco-sostenibili, nonché a migliorare ulteriormente la sicurezza di installazioni e luoghi di lavoro. L’iniziativa si inquadra nella strategia di Eni di accelerare il proprio processo di trasformazione digitale tramite la collaborazione con le migliori start up italiane e internazionali, e contribuire allo sviluppo di una rete. (Com)